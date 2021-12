Guillermo Almada hará limpia en Pachuca: los 4 jugadores que no seguirán en el club

Luego de realizar un muy buen trabajo en Santos Laguna y quedarse al borde de un título (Torneo Clausura 2021 de Liga MX), Guillermo Almada tomó la decisión de mudarse a Hidalgo para dirigir a Pachuca. El Director Técnico uruguayo ya hizo un análisis exhaustivo del plantel de cara a la próxima temporada, por lo que ya le comunicó a la directiva la cantidad de refuerzos que quiere y a qué jugadores no tendrá en cuenta.

Tras trabajar durante algunos días con la plantilla, el flamante entrenador conoció a fondo al grupo y ya sabe a qué 4 futbolistas no utilizará en el siguiente certamen. Los mismos no tendrán otra opción que buscarse otro equipo en los próximos días, ya que no tendrán minutos en el Clausura 2022. ¿De quiénes se trata?

Tal como reveló TUDN hace instantes, Guillermo Almada comunicó que no tendrá en cuenta a Jorge Hernández, Ismael Sosa, Matías Catalán y Héctor Mascorro, por lo que la directiva de los Tuzos les busca acomodo. Diferentes equipos de la Liga MX ya han puesto la mira en estos jugadores y seguramente lancen ofertas formales en los próximos días: uno de ellos es León, que buscará repatriar al delantero argentino.

El Burrito ha sido titular en el último semestre, además de que fue el encargado de llevar el gafete de capitán en la mayoría de los encuentros; Sosa fue utilizado como revulsivo, aunque no tuvo muchos minutos; Catalán fue variando, ya que jugó como titular la mitad de los compromisos y Mascorro solamente ingresó una vez en todo el torneo y fue ante Mazatlán en tiempo de descuento.

Por otra parte, el Director Técnico uruguayo pretende tres refuerzos en específico para jerarquizar la columna vertebral del equipo. Le pidió a los mandamases de la institución un defensa central y dos jugadores de mediocampo (un contención y un volante de juego). Aún se desconocen los posibles nombres, pero es posible que apunte a viejos conocidos de los Guerreros.