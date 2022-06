Lento pero seguro. Así es como está accionando Pachuca hasta el momento en el mercado de pases rumbo al Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Aunque el inicio del campeonato cada vez se acerca más, el actual subcampeón del futbol mexicano ha estado lejos de ser un protagonista en cuanto a refuerzos se refiere, por lo que sus fanáticos han exigido a través de las redes sociales una activación por parte de su directiva.

Para mantenerlos contentos a ellos y a Guillermo Almada, los mandamases Tuzos han cerrado en las últimas horas dos bajas y una incorporación. Los elementos que se marcharán de la institución no venían siendo tenidos en cuenta, por lo que difícilmente se hagan "extrañar" por el público; mientras que el fichaje podría representar una de las grandes bombas de esta ventana de transferencias.

Pachuca dio de baja a Geisson Perea y Yairo Moreno

Geisson Perea llegó a Pachuca de cara al Torneo Clausura 2022 de Liga MX, pero su paso no será recordado para nada. El zaguero central colombiano de 30 años apenas disputó 2 encuentros en el campeoanto: 76 minutos ante Juárez y 34 frente a Puebla (ambas victorias). El DT uruguayo no lo ha tenido en cuenta y esta situación no iba a cambiar para el futuro cercano, por lo que se desvinculó del club y ficharía con Independiente Santa Fe.

Yairo Moreno, por su parte, vistió la playera azul y blanca en condición de préstamo, pero estuvo lejos de mostrar su mejor nivel. Tal es así que fue para final de torneo y en Liguilla fue completamente relegado por Almada. No fue covocado en Cuartos de Final; mientras que más adelante se ausentó por un permiso especial. Volverá al León, club dueño de su pase.

Tuzos, a detalles de cerrar un a Paulino de la Fuente

Tal como te adelantamos en Bolavip, Pachuca tiene en la mira a Paulino de la Fuente. ¿Quién es? Se trata de un atacante español (extremo o mediapunta) de 24 años que viene de vestir la playera del Málaga CF en la segunda división de su país. Allí mostró un buen rendimiento, por lo que Tuzos se fijó en él y está solamente a algunos detalles contractuales de cerrar su contratación.

El conjunto mexicano, de acuerdo a reportes extraoficiales, habría pagado una cifra cercana a 1.5 millones de dólares por el futbolista que se formó en las Fuerzas Básicas del Inter de Italia. Más tarde jugó en las juveniles del Atlético de Madrid, en el Deportivo Alavés B y en el UD Logroñés de la tercera división.