Carlos González se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Sin lugar en Tigres UANL, está buscando su salida y distintos equipos importantes se han mostrado interesados en poder contar con sus servicios. Ha sonado en Pumas UNAM, Toluca, Cruz Azul y Tijuana, pero por el momento continúa realizando la pretemporada con los regiomontanos.

La directiva Felina piensa que la salida del centrodelantero paraguayo de 29 años es inminente, por lo que ya tendrían apuntado a su posible sucesor según informó Mediotiempo. Se trata de otro atacante extranjero, que se desempeña en una liga de Europa pero que no puede llegar al club porque actualmente no hay plazas disponibles para no nacidos en México. Su nombre es Jordy Caicedo, quien tiene 24 años y un futuro fenomenal.

El oriundo de Ecuador mide 1.87 metros, juega de 9 y defiende los colores del CSKA-Sofia en Bulgaria. Viene de convertir 22 goles en 46 partidos a lo largo de la última temporada y se ha ganado un lugar dentro de su Selección Nacional, por lo que ha levantado interés en distintas instituciones. Si bien Tigres lo tiene en carpeta, deberá competir contra el Fulham de Inglaterra y el Besiktas de Turquía para llevárselo.

Jordy Caicedo es un delantero muy potente, con un olfato goleador único y que claramente tiene futuro europeo. Hace escasos meses fue pretendido por River Plate, uno de los mejores equipos del continente, pero no fichó porque el CSKA no quiso cederlo a préstamo. Esto nos deja una pauta: solo lo soltarán a través de una venta, y reportan que piden no menos de 5 millones de dólares por él.

Erick Sánchez, ¿opción para Tigres UANL?

Mediotiempo, por otra parte, añadió que Tigres UANL preguntó condiciones por uno de los mejores jugadores del último campeonato: Erick Sánchez. El mediocampista es del gusto de Miguel Herrera, pero por el momento no existe ninguna negociación ni han lanzado una oferta formal. Sin embargo, no hay que descartarlo por completo.