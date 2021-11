Adiós a Toluca: Felipe Pardo ya no continuará con los Diablos Rojos para el Clausura 2022

El día después de la eliminación ya comenzó. Toluca mordió el polvo contra Pumas UNAM en la reclasificación del Grita México A21 de la Liga MX y el futuro de muchas cuestiones puertas adentro de la institución aún no tienen solución. De hecho, en conferencia de prensa, Hernán Cristante dejó en el aire su continuidad como entrenador para el próximo Clausura 2022. ¿Qué pasará con el argentino?

Como si esto fuera poco, y de acuerdo con la información que brindó Juan Carlos Cartagena, los Diablos Rojos tuvieron su primera baja en el inicio del mercado de pases de invierno. Un elemento extranjero, que no sumó tanta actividad durante el último semestre, se despedirá formalmente en las próximas horas...

"Felipe Pardo no continuaría en la institución. Es más, el jugador ya no era tomado en cuenta. Una parte estuvo lesionado. Sin embargo, desde antes de los últimos partidos se sabía que no seguiría en el equipo", informó el periodista que cubre la campaña de los Choriceros en su columna para Plana Mayor.

Los números de Felipe Pardo en Toluca

En el Grita México A21 de la Liga MX, el futbolista colombiano solamente registró 88 minutos. Fue titular una sola vez, en un duelo contra los Tuzos del Pachuca, y no logró anotar goles. Fue amonestado frente a Rayados, y esa tarjeta amarilla será lo único que se llevará en su maleta después de su seguna etapa.