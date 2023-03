Tras la repentina salida del argentino Diego Cocca para convertirse en el nuevo director técnico de la selección mexicana, los Tigres quedaron bajo el mando del entrenador Marco Antonio Chima Ruiz quien no ha podido darle consistencia al equipo en el transcurso del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Después de 12 jornadas, los Tigres han salido de zona de clasificación directa a la liguilla. Al parón de la Fecha FIFA, y tras perder partidos importantes como contra Chivas de Guadalajara, Rayados del Monterrey y Águilas del América se encuentran ubicados en la sexta posición con 21 puntos.

La situación actual de los Tigres ha causado malestar en su afición, pero para jugadores como el mediocampista argentino Guido Pizarro es "un gran desafío, gran reto. Todo el plantel que está le dio mucho a la institución, pero esto es día a día. La institución es de la gente, lo que requiere es la exigencia día a día. Nos encuentra en este momento, pero lo personal y lo que quiero para el equipo, es que lo tomemos como gran oportunidad. De esas sensaciones no tan buenas que nos llevamos los últimos partidos, transformarlo en motivación y en un equipo competitivo".

En conferencia de prensa, Guido Pizarro confía en que los Tigres repuntarán en la recta final de la fase regular del torneo Clausura 2023 de la Liga MX y que seguirán avanzando en la Liga de Campeones de la Concacaf 2023: "Sabemos que las sensaciones no son buenas, que los resultados no fueron los que todos deseábamos. Tenemos una gran oportunidad de revertir esto, de que equipo queremos ser, tenemos dos torneos importantes disputando. Queda en nosotros, en ver qué queremos ser para el equipo. Lo tomo como gran oportunidad, este momento hace tiempo no estaba y eso habla de que el grupo viene haciendo las cosas bien. Es momento de revalidar el compromiso, de rever lo que se hace bien o mal. Gran oportunidad, si lo tomamos así, nos convertiremos en equipo digno de ir en búsqueda de algo importante".

Chima Ruiz necesita tiempo con Tigres

Guido Rodríguez reconoció que los Tigres han quedado a deber como locales en el estadio Universitario, el Volcán y también pidió respaldo para el director técnico Marco Antonio Chima Ruiz. "En general, los partidos que tuvimos de local, no tuvimos la estructura de equipo que requieren estos partidos, más con el rival que enfrentamos. Estamos trabajando eso, es la fecha FIFA, remarcar eso, Chima agarró en un momento complicado, de un día para el otro, ha puesto el pecho con mucha integridad y hay que darle lugar y espacio para que trabaje. De nuestra parte tiene el apoyo, disposición y trabajamos de la mejor manera esta semana"