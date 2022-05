En una nueva edición del Clásico Tapatío, Atlas dio el gran golpe al vencer por 2-1 a Chivas como visitante en el Estadio Akron. Un doblete de Jeremy Márquez le dio la victoria al equipo dirigido por Diego Cocca, y ahora los últimos campeones de la Liga MX tienen un pie en las semifinales del Clausura 2022. El Rebaño Sagrado, que llevaba cinco victorias consecutivas, descontó por intermedio de Cristian Calderón, pero ahora necesitará una diferencia de dos goles en el Estadio Jalisco para avanzar a la siguiente instancia.

El trámite empezó con una clara ocasión de peligro en favor de Chivas. Apenas se oyó el silbatazo inicial. Roberto Alvarado quedó de cara al arco pero su remate se fue desviado. A partir de allí, el ritmo fue bajo, con más faltas que ocasiones de gol. Hasta que a los 28 minutos, una mala defensa del local le permitió a Julián Quiñones obligar una buena reacción de Miguel Jiménez, pero en el rebote, Jeremy Márquez no perdonó y adelantó al último campeón.

Aunque el Rebaño inquietó con remates de Carlos Cisneros y Fernando Beltrán, sobre el cierre del primer tiempo, Atlas envió un lateral al área que Julio Furch bajó bien para que Jeremy Márquez vuelva a empujar a la red, esta vez para sellar el 0-2 y enmudecer el Estadio Akron. El mediocampista de 21 años no tenía goles en el Clausura 2022, pero se inauguró con un doblete en el momento ideal.

En el entretiempo, Ricardo Cadena movió el banquillo con los ingresos de José Juan Macías y Sergio Flores, pero en el arranque de la segunda mitad, Atlas dejó pasar la chance de sentenciar el encuentro, luego de que Jiménez le achicara muy bien el arco a Julio Furch. En la réplica, tras un tiro de esquina, Cristian Calderón no perdonó y le agregó emoción al trámite tras poner el 1-2. No obstante, el Rebaño no volvió a inquietar demasiado, con excepción de otro remate de Cristian Calderón que Camilo Vargas tapó de gran manera, y sobre el cierre, otra chance desperdiciada por el Piojo Alvarado.

Cuándo vuelen a jugar Chivas y Atlas

Tras la victoria de los Zorros en condición de visitante, la eliminatoria queda a pedir del último campeón, que buscará sellar la clasificación el próximo domingo 15 de mayo, cuando reciba a Chivas en el Estadio Jalisco desde las 18hs. Por terminar mejor en la fase regular, Atlas tendrá ventaja deportiva en caso de igualdad en el marcador global, es decir, que el Rebaño necesitará ganar por una diferencia de dos goles para acceder a semifinales.