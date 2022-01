Desde su primera llegada a los Tigres en el torneo Apertura 2013 -entonces con 23 años de edad- el mediocampista argentino Guido Pizarro dio muestras de querer trascender con los felinos de la Universidad Autónoma de Nuevo León a los que ha ayudado a ganar: tres Ligas, dos Campeón de Campeones, una Copa y una Concacaf Champions League.

Actualmente Guido Pizarro tiene 31 años y ya ve en el panorama la posibilidad del retiro. Su contrato con los Tigres finalizará el 30 de junio de 2022, y él ya contactó tanto con el presidente del club, Mauricio Culebro, como con Miguel Herrera, director técnico, para hacerles saber su proyecto persona.

“Mi intención es quedarme, se la transmití a Culebro, al entrenador, vamos en buen camino, creo que está hablado y será cuestión de tiempo, de mi parte siempre mi intención es seguir aportando al club, agradecimiento por lo que me ha dado, que puedo seguir aportando para que siga protagonista y seguir aspirando a lograr títulos, y que caminemos juntos", dijo Guido Pizarro en conferencia de prensa. "Mi intención es terminar mi carrera acá, no sé hasta qué edad, la realidad es que eso me lo va a marcar el día a día, me siento bien".

Mensaje de del capitán a Carlos Salcedo

En las últimas semanas un tema ha acaparado la atención al interior de Tigres y es la posible venta Carlos Salcedo al Toronto que no ha podido concretarse y que ha llevado al defensa de la selección nacional a comenzar una nueva estrategia de persuasiva a la directiva, ante lo cual Guido Pizarro comentó su postura.

"Tenemos que dedicarnos a lo nuestro entendiendo que la institución está por encima de todos, de Salcedo, de Pizarro, de todos", apuntó el mediocampista argentino quien también comentó sobre la llegada del defensa chileno Igor Lichnovsky: "acá lo estamos esperando para lo que venga a aportar. El torneo ya empezó y como capitán y entiendo que todo el grupo tiene que estar al cien, entendemos que la llegada de Igor va a fortalecer el grupo".