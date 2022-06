Israel Reyes es uno de los principales objetivos del América para el torneo Apertura 2022, siendo un futbolista que encaja con el perfil que busca Fernando Ortiz para su plantilla. El defensa de Puebla viene rindiendo a un alto nivel en la Liga MX y considera que un eventual fichaje con las Águilas lo llevaría a estar mucho más cerca de las Águilas.

En diálogo con TUDN, Reyes reconoce la satisfacción que le produce estar en la agenda de un equipo tan importante en el futbol mexicano y además considera que un traspaso a los Azulcremas lo pondría mucho más cerca de la Selección Mexicana. El lateral no pierde la esperanza de ser convocado para el Mundial Qatar 2022 y ve al América como una vía para ello.

"Claro, así como dices es un grandísimo equipo del futbol mexicano, estar llegando de esta forma y cerrarlo para lo que viene que es el Mundial, sería un plus grandísimo para el jugador", dijo Reyes sobre el interés que ha mostrado el América en él, cuando todavía faltan cinco meses para el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Sin embargo, el futbolista asegura que ahora mismo solo piensa en seguir creciendo a través de su trabajo diario y no piensa demasiado en el mercado. "Se lo dejo a los representantes, que ellos hagan su trabajo y yo me enfoco en mi trabajo, lo tengo claro en mi carrera, no me enfoco en contratos ni lo que no está en mis manos", explicó Reyes.

Puebla no quiere dejarlo ir

A pesar del interés del América, Manuel Jiménez, presidente del conjunto camotero, explicó que el club no tiene intenciones de perder a Reyes por su importancia en el esquema de Larcamón. "Israel (Reyes) es un gran valor del equipo, por supuesto que no va a salir. Es parte del proyecto que tiene Nicolás (Larcamón) y contamos con él", dijo el directivo.