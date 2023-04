Pumas se juega muchas de sus cartas ante el América en una edición más del Clásico Capitalino. Los boletos están agotados y la expectativa es todavía más alta gracias a la llegada de Antonio Mohamed al banquillo auriazul. Para Jesús Molina, uno de los elementos con experiencia del plantel, aún existe cariño por lo que las Águilas representaron en su carrera, pero dejó ver que ahora defenderá a muerte los colores del Club Universidad.

“Un club que me ha dado mucho, un club en el que disfruté mucho mi estadía ahí, con dos campeonatos de Liga y uno internacional, perdimos una final contra León. En fin, puedo decir que ha sido un club que ha marcado mi vida, mi carrera, por todo lo que me ha tocado vivir, por todo lo que me ha tocado disfrutar. Son etapas de la vida, me tocó vivirla al máximo, y lo disfruté bastante”, dijo a ESTO.

Otro de los aspectos importantes para Jesús Molina, es el trato de la afición. Al haber triunfado con el América, la gente lo vincula con el acérrimo rival. Sin embargo, pidió comprensión. Expresó que lo que hizo fue solamente por ser profesional y buscar lo mejor para su familia, la cual es su motor para el día a día.

Es un agradecido

“Uno como jugador es profesional, tiene que entregarse al equipo que confió en ti. Ser agradecido es algo muy importante, algo que los futbolistas hemos entendido y la gente debería de comprender, por más que hayas pasado por un equipo. El club siguiente que confía en tu trabajo es al que te vas a entregar, hoy por hoy yo me debo a Pumas, estoy muy contento acá, trato de dar lo mejor de mí para el servicio del equipo en búsqueda de cosas importantes”, finalizó.