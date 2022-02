Conforme se acerca el partido entre los Pumas de la Universidad Nacional y las Águilas del América por la séptima jornada del torneo Clausura 2022 ambas escuadras velan sus armas y afinan detalles. En el bando auriazul, el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno busca manifestarse nuevamente como goleador en la Liga MX tal como ya lo hizo con goles en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf-2022 contra el Saprissa de Costa Rica.

Desde su llegada en el torneo Clausura 2020, Juan Ignacio Dinenno ha hecho 27 goles para los Pumas en la Liga MX (más uno en Copa MX), pero sólo le ha marcado una vez al América, equipo al que ha enfrentado en cinco oportunidades que han sido suficientes para entender la pasión que genera este clásico capitalino.

"La presión está en ambos equipos, en ambas instituciones que son muy grandes", comentó Juan Dinenno en conferencia de prensa. Esta edición del duelo entre azulcremas y auriazules "va a ser diferente, para nosotros y para ellos va a marcar un pico el porvenir, pero más allá de eso es un partido de gran impacto, pero no habrá contexto ya que suene el silbato, jugar con América es un partido especial, no podemos obviar la pasión de la gente".

Ante las Águilas del América, Juan Ignacio Dinenno buscará reencontrarse con el gol en la Liga MX donde no anota desde el pasado 5 de diciembre cuando le marcó al Atlas en el partido de vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2021. El sábado en el partido contra los azulcremas en el estadio Olímpico Universitario habrán pasado 83 días. "Sabía que no iba a ser tan inmediato tener la mejor forma, pero nunca claudiqué y gracias al apoyo del equipo me he sentido muy bien. Creo que se exige mucho y bienvenido sea porque quiere decir que me gané esa exigencia, pero más allá de eso mañana tenemos una gran oportunidad muy grande que es ganar un Clásico y ponernos en mejor posición en la tabla".

¿Santiago Solari se irá tras el partido ante Pumas?

El América se presentará a este partido con cuatro derrotas en el torneo Clausura 2022 y ubicadas en el decimosexto lugar de la clasificación situación que tiene en riesgo la continuidad del director técnico argentino Santiago Solari. Pumas buscará una victoria por su orgullo propio, pero no por empeorar la situación del entrenador del América ni para propiciar su destitución. "¿Cómo me va a motivar algo así?", dijo Juan Ignacio Dinenno "No lo pienso, y no creo que haya alguien dentro del equipo que lo piense como una motivación extra".