Al igual que muchos otros protagonistas del futbol, el VAR no termina de convencer a Ricardo La Volpe, quien propuso una curiosa alternativa para erradicarlo.

Dicen que del dicho al hecho... El VAR llegó al futbol mundial como una propuesta celestial e infalible para acabar con esas injusticias que tantas polémicas han generado a lo largo de la historia del deporte que es pasión de pasiones. Sin embargo, a sus impulsores se les pasó por alto el hecho de que las herramientas que brindan los avances tecnológicos siguen diendo administradas por seres humanos.

En esa administración, ahora con mayores recursos que antes, el criterio humano se vuelve todavía más polémico, crecen las dudas sobre el manejo tendencioso de los puntos de vista y nada ha cambiado respecto a que los poderosos siguen siendo los más poderosos y los humildes los más humildes.

Fin de semana tras fin de semana, entonces, el VAR va ganando nuevos detractores no solo entre los fanáticos y la prensa especializada, sino también entre los propios protagonistas del futbol. El último en dar su parecer fue Ricardo La Volpe, que a la vez propuso una curiosa alternativa para erradicarlo.

“Como hay más rapidez y el árbitro no llega a la jugada, ¿no era mejor jugar con dos árbitros?. Uno cuando patea, la pierna sigue por inercia. entonces yo le pego a la pelota y después le pego a él (el rival) y me sacan expulsión. Ven una cámara lenta, una foto. No hay una acción futbolera creo yo", opinó en el programa Estudio F de ESPN.

Pese al deseo de suplantar el videoarbitraje por dos árbitros de campo, sumado a los dos asistentes, La Volpe propuso también una alternativa para mejorar la implementación del VAR y sugirió que en la cabina de control hubiera siempre un exfutbolista para dar al análisis ese criterio deportivo, futbolero, del que cree que carece.