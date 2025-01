En el marco de una gira de preparación y pruebas por Sudamérica, la Selección Mexicana al mando de Javier Aguirre decidió enfrentar, con jugadores de la Liga MX, a dos gigantes de Brasil y Argentina. Inter de Porto Alegre y River Plate fueron los rivales.

ver también ¡Enorme elogio! El campeón del Mundo con Argentina que tiene de referencia a Ricardo La Volpe

Si bien el primer partido dejó gratas sensaciones gracias al triunfo por 2-0 ante los brasileños, la derrota por el mimo marcador contra el Millonario marcó nuevamente un aura de pesimismo de cara a lo que viene. Pese a ello, el Vasco podrá sacar conclusiones de cara a las próximas convocatorias.

En este caso, uno de los que opinó de esta iniciativa fue el ex DT del Tri, Ricardo La Volpe, quien se mostró en contra de la gira: “Llamar a jóvenes no era para esta gira, yo hubiera querido ver a (Ramón) Juárez, que por lo que viene haciendo en el América es el que tranquilamente pueda reemplazar a Montes. Quería ver a Romo, Alvarado”.

Publicidad

Publicidad

Ricardo La Volpe fue crítico con los amistosos de la Selección Mexicana. [Getty Images]

Y agregó: “Esto no sirvió para nada, esto es lo que tienen que decir, yo creo que hay que darle prioridad a la selección, me extraña que Aguirre no ponga las cosas así“. “Señores, ustedes me van a pedir resultados. Porque después, muy fácil lo echan porque ya se fue Cocca, después este (Jaime Lozano), y porque se van, por los resultados y cuando vienen esos ‘cachetazos'”.

“Denle ahora la prioridad, el trabajo a estos partidos que son importantes, pero importantes para los (jugadores) que yo voy a tener, de estos chicos quizá Ruvalcaba…”, finalizó el DT, que se lo vio molesto por cómo se manejaron estos amistosos.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Un regreso inesperado! Ricardo La Volpe volvió del retiro, debutó en su nuevo equipo y así le fue

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en 2025?

De cara a la siguiente instancia de la CONCACAF Nations League, donde el Tri jugará para las Semifinales ante Canadá, el partido será pronto. Según el calendario, el 20 marzo desde las 20:30 horas (Ciudad de México) se darán cita en el SoFi Stadium de Inglewood.