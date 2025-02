A diferencia de la gran mayoría de los equipos de la Liga MX, Tigres UANL registró un escaso movimiento en el mercado de fichajes de invierno. Sin ir más lejos, los Felinos se reforzaron únicamente con el centrocampista brasileño Rómulo Zwarg, el cual llegó a San Nicolas de los Garza desde el Internacional de Porto Alegre.

Publicidad

Publicidad

ver también Al acecho: André-Pierre Gignac se prepara para volver en Tigres UANL ante una de sus víctimas preferidas

En las últimas horas, el ahora futbolista auriazul de 24 años brindó una entrevista para Cancha, medio en el cual reveló que una leyenda de Rayados fue fundamental en su decisión de arribar al combinado universitario. Se trata nada menos que de Humberto Suazo, con quien compartió equipo durante su paso por Deportes la Serena de Chile en el año 2022.

Al respecto, el sudamericano aseguró le pidió referencias a Chupete sobre la ciudad, los clubes y cómo se vive el futbol en Monterrey. “Le pregunté de todo a él, le pregunté de la ciudad, del equipo, de las personas que están acá. Me dijo, me habló muy bien de todo y cuando llegué a México, cuando empecé a ver la ciudad muy linda, las personas me recibieron muy bien, los compañeros del equipo también todos. Entonces todo lo que me habían hablado en Brasil es verdad”, aseguró.

Rómulo Zwarg aseguró que Humberto Suazo le dio buenas referencias de Monterrey y sus equipos. (Imago7)

Publicidad

Publicidad

Asimismo, aprovechó para elogiar al cinco veces campeón con Rayados (Apertura 2009, Apertura 2010 y tres Concachampions consecutivas entre 2011 y 2013) y segundo máximo goleador en la historia de La Pandilla, con 121 tantos, a quien destacó tanto en su faceta profesional como personal.

“Humberto Suazo para mí es un amigo que hice en el futbol, es una gran persona, un gran jugador. De verdad que cuando llegué allá en Chile, en el primer entrenamiento, de verdad yo no lo conocía y peleé con él. Después me hablaron (sus compañeros), ‘eh, es Humberto Suazo, es tal’. Después le pedí disculpas, hacemos la amistad ahí, jugamos juntos y para mí es un gran jugador, le tengo total respeto”, añadió.

Rómulo Zwarg: “Este equipo tiene potencial para pelear por cosas grandes”

Con apenas cinco partidos disputados en Tigres, Rómulo Zwarg ha logrado brindar algunos destellos de buen futbol que le han valido los elogios de muchos aficionados. Sin embargo, el oriundo de Campo Grande afirmó que aún está en período de adaptación dentro de un equipo que, según su juicio, está para grandes cosas.

Publicidad

Publicidad

“Para mí este equipo tiene mucho potencial para siempre pelear por cosas grandes. Creo que puedo ayudar mucho, pero es un proceso de adaptación, un proceso que puede demorar un poco, en los partidos que estamos jugando, estoy mirando que estamos haciendo buenas jugadas, que estamos más en la cancha y creo que en los próximos partidos vamos a hacer grandes juegos, para dejar a nuestra afición feliz”, indicó.

Finalmente, aseveró que buscará dejar su huella en Tigres, tal como lo hicieron algunos de sus actuales compañeros tales como André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, Javier Aquino o Rafael Carioca. “Yo sé que ellos tienen una historia acá dentro con títulos. Quiero hacer lo mismo, quiero llegar acá y dejar mi marca junto a mis compañeros que están ahí, porque sin ellos no soy capaz de hacer nada. Quiero dejar mi marca e ingresar a la historia de Tigres también”, concluyó.

Encuesta¿Qué calificación le darías al rendimiento de Rómulo Zwarg tras sus primeros partidos en Tigres? ¿Qué calificación le darías al rendimiento de Rómulo Zwarg tras sus primeros partidos en Tigres? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad