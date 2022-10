Con la derrota 2-1 sufrida este domingo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, los Tigres de la UANL se despidieron de la Liguilla del Apertura 2022 de la Liga MX en Cuartos de Final, pese a haber igualado 2-2 el marcador global producto de su victoria 1-0 como local, pero siendo desfavorecido por ser los Tuzos quienes contaban con la ventaja deportiva por su posición en la fase regular.

Siendo la continuidad o no de Miguel Herrera al frente del equipo un tema de discusión en las últimas horas, el entrenador dejó en rueda de prensa algunas frases que invitan a la reflexión y que resaltan que los de la UANL podrían comenzar a sufrir una problemática que va mucho más allá de quien esté sentado en el banquillo.

Según El Piojo, lo que se empieza a necesitar en Tigres es dar lugar a un cambio generacional. Y fue haciendo ese análisis que realizó un comentario sobre el futuro de André-Pierre Gignac que pondrá a temblar a los aficionados. "Ya lo dije, a mi o a otro le va a tocar el recambio generacional de este equipo que ya ganó todo pero se volvió viejo", comenzó diciendo.

Y agregó: "La gente se molesta porque sacas a uno u otro, pero a alguien le va a tocar. Ojalá pueda dar resultados, pero me va a tocar cambiarlos. Si no es a mí, es al que venga, habrá un cambio generacional. Gignac no es eterno, hoy lo veo y tiene una actitud extraordinaria, pero no es eterno y en algún momento dado tendrán que retirarse, irse. Yo o el técnico que venga, tendrá que pensar en todo eso que hay que cubrir y a la gente no le suena”.

André-Pierre Gignac, de 35 años, llegó a los Tigres en 2015 y desde entonces ha acumulado méritos para pasar a ser considerado como uno de los futbolistas más importantes de su historia, habiendo sido partícipe de la conquista de siete títulos a nivel local y un título internacional. En mayo del año pasado, firmó una extensión contractual por tres años más, que finalizará recién en junio de 2024. ¿Y luego qué? Miguel Herrera cree que es hora de empezar a pensarlo con seriedad.