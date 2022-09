Carlos González sigue sin poder dar su mejor nivel en el Deportivo Toluca: en 14 partidos disputados (11 como titular) marcó solamente 1 gol y no registró ninguna asistencia. Su producción en ataque es prácticamente nula, por lo que los planteos tácticos de Ignacio Ambriz muchas veces dejan de dar resultado por no contar con un centrodelantero eficaz.

A pesar de que Cocoliso ha demostrado toda su capacidad con la playera de Pumas UNAM y hasta con la Selección Paraguaya, en los Diablos Rojos está decepcionando a los fanáticos que con tanta expectativa e ilusión lo recibieron. Es por ese motivo que lo han estado criticando bastante durante las últimas semanas, y no solo por cuestiones meramente futbolísticas...

En la jornada de este miércoles, los Choriceros cayeron por 3-1 en su visita a Tigres UANL en El Volcán y el guaraní fue titular. Fue tan pobre su rendimiento que Nacho tomó la decisión de quitarlo en el entretiempo. Y mientras muchos usuarios lo tundían en las redes sociales por un nuevo flojo rendimiento, apareció una imagen que colmó la paciencia de los mismos. ¿De qué se trata?

Una vez culminado el encuentro y en medio de la celebración universitaria, Carlos González se arrimó a Nahuel Guzmán para felicitarlo por el resultado y compartieron unas risas. El contraste de la foto nos lo marca Jean Meneses, quien aparece tapándose el rostro de la desilusión y el enfado por haber vuelto a perder un partido. Y eso que él había metido el único tanto rojo.

Mientras varios fanáticos del Toluca se desquitaron con el paraguayo, otros optaron por criticar a Ignacio Ambriz, quien pidió de manera exclusiva por su fichaje. Hasta el momento, la realidad es que no rindió a la altura de las expectativas: no anota, no asiste y no puede involucrarse en el juego. ¿Podrá modificar esto de cara a la Liguilla?