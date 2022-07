En el partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el primer equipo de Tigres UANL recibirá al Atlas, Bicampeón del futbol mexicano, el próximo sábado 23 de julio a partir de las 21:05hs. Este interesante duelo que reeditará lo sucedido en las últimas semifinales tendrá lugar en El Volcán y el árbitro encargado de impartir justicia será Marco Antonio Ortiz, ni más ni menos.

Los Felinos dirigidos tácticamente por Miguel Herrera acumulan 6 puntos de 9 posibles y, a pesar de que están bien posicionados en la tabla, aún no convencen a sus fanáticos. No le sobró absolutamente nada para vencer por la mínima a Mazatlán y Tijuana, por lo que el Piojo sabe que deberá hacer algunos retoques si es que quiere vencer a los de Diego Martín Cocca. Y uno de los sacrificados será Florian Thauvin...

El atacante francés ha sido titular en los tres partidos del campeonato, pero el entrenador lo cepillará de la alineación para medirse ante los Zorros. Según la información compartida por el periodista Willie González para Multimedios Deportes, el DT no está nada contento con el Campeón del Mundo en 2018 y lo mandará a la banca. ¿La razón? Su defensa.

"Hay un problema con (Florian) Thauvin, porque no le gusta a Miguel Herrera. No defiende. Va a ir a la banca el sábado contra el Atlas porque no banca. Es mejor Fulgencio (en su consideración)", señaló el comentarista. Su lugar será tomado por Luis Quiñones, quien justamente fue el encargado de reemplazarlo al minuto 57 de juego vs. Tijuana.

Alineación probable de Tigres vs. Atlas

Miguel Herrera optaría por el siguiente once titular contra Atlas: Nahuel Guzmán será el portero; Javier Aquino, Igor Lichnovsky, Diego Reyes y Jesús Angulo integrarán la línea defensiva; Guido Pizarro, Juan Pablo Vigón y Sebastián Córdova se repartirán el mediocampo; y en la delantera encontraremos a Luis Quiñones, André-Pierre Gignac y Raymundo Fulgencio.