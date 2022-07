Jordy Caicedo arribó al Aeropuerto Internacional de Monterrey el martes por la mañana y tras realizarse los exámenes médicos de rutina se presentó el miércoles a su primer entrenamiento con los Tigres de la UANL, asegurando estar listo para sumar minutos ya desde el viernes ante Mazatlán, por la segunda jornada del Apertura 2022 de la Liga MX, si hiciera falta.

Fue el entrenador Miguel Herrera el encargado de introducir al delantero ecuatoriano con el resto del grupo, pidiendo de inmediato que se le organizara el famoso pasillo de recibimiento, en el que se llevó algún que otro golpe. "Estoy muy contento de estar en un lugar tan lindo como es Tigres y quería darles las gracias por la gran bienvenida que me dieron. Espero superar las expectativas", dijo quien viene de ser goleador en el CSKA Sofía de Bulgaria.

Acto seguido, El Piojo cedió la palabra a Guido Pizarro, capitán del equipo, para que este le dejara un mensaje de recibimiento. "Cualquier cosa que necesites cuenta con nosotros, se cuenta con un gran grupo de seres humanos, que todos juntos iremos por algo importante", le expresó el mediocampista argentino.

Jordy Caicedo firmó con los Tigres de la UNAL un contrato por cuatro años, pero espera no tener que dejar pasar demasiado tiempo para comenzar a pagar con goles toda la confianza. Ya en el aeropuerto, había sido consultado sobre su jugador predilecto para compartir el ataque y aunque destacó la figura de André-Pierrew Gignac dijo que hará lo mejor para complementarse con quien le toque.

En Bulgaria quedaron molestos con Jordy Caicedo

Antes que Jordy Caicedo aterrizara en Monterrey, incluso antes que los Tigres de la UANL hicieran oficial su fichaje, desde el CSKA Sofía habían publicado un comunicado reprochando al futbolista el hecho de no haberse reportado en la pretemporada teniendo contrato, de no atender los llamados provenientes del club y de no haber ddo ninguna información sobre su paradero.