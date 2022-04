El Deportivo Toluca está atravesando una clara crisis futbolística que se ve representada en los números, y no solo hablamos de este Torneo Clausura 2022 de Liga MX en particular. En los últimos años los Diablos Rojos no hicieron pie, no estuvieron ni cerca de pelear por cosas importantes y han decepcionado una y otra vez a su enorme afición. Para esta temporada asumió Ignacio Ambriz, pero por el momento nada pudo hacer para cambiar la historia.

Luego de 13 jornadas disputadas, los Choriceros están octavos de la mano de Nacho. No suena tan mal, pero la realidad es que solamente sumaron 18 puntos y son uno de los equipos más irregulares del país. A eso hay que agregarle la dependencia que tienen en Leonardo Fernández: el uruguayo le ha dado una gran cantidad de unidades gracias a sus goles y asistencias. Pero esto podría no alcanzar para evitar la multa económica de la tabla del cociente.

Actualmente, el Deportivo Toluca acumula 119 puntos en seis campañas y está en el decimotercer lugar. Para tomar dimensión de lo poco que ha sumado, el América le saca ¡67 unidades! en este lapso. A continuación te contamos qué resultados necesita en el cierre de la Fase Regular del Torneo Clausura 2022 para asegurarse terminar afuera de la zona roja.

El equipo de Ignacio Ambriz necesita sumar 5 puntos en los últimos 4 partidos (Tigres, Juárez, Atlas y León) para no depender de otros resultados. Si no lo hace, se expone a ser superado por Mazatlán, que hoy es el primer equipo en pagar multa económica. Lo tiene a 8 unidades de diferencia y quedan solamente 12 en juego. Hay que resaltar, a su vez, que Juárez y Tijuana ya no pueden alcanzar a los Diablos.

Entre Toluca y los de Sinaloa están Querétaro y Mazatlán, quienes se encuentran a 3 y 5 puntos respectivamente de los Diablos Rojos. Una catástrofe futbolística dejaría a estos últimos en puestos de "descenso", y probablemente represente uno de los fracasos más grandes de su historia. Ignacio Ambriz tendrá que evitar esta situación, y a su vez intentar pelear la Liguilla con sus armas.