El Deportivo Toluca no solo atraviesa una crisis futbolística, sino que esto va muchísimo más allá. La institución tiene sus inconvenientes dirigenciales (Jacobo Benozillo, uno de los grandes responsables); además de que hay varios jugadores que no están del todo contentos con Ignacio Ambriz, el Director Técnico. Esta combinación genera que el equipo no dé resultados en el campo de juego, y que esté cerca de cambiar de timonel nuevamente...

Si bien el triunfo frente a Puebla por 2-1 le da aire, es una realidad que Nacho camina sobre la cuerda floja y en cualquier momento puede dejar de ser el entrenador de los Diablos Rojos. A pesar de que el flojo funcionamiento colectivo de sus dirigidos es el principal malestar que provoca en la directiva, a esto hay que sumarle el incremento de indisciplinas que hubo en la plantilla.

Elementos omo Leonardo Fernández y Óscar Vanegas (sobre todo) metieron la pata en varias ocasiones, por lo que el ambiente no es el mejor entre jugadores y cuerpo técnico. Esta situación favorece por completo a un hombre que no está en la carpeta de nadie, pero tendría todo para convertirse en el sucesor de Ambriz. Se trata de Israel López, entrenador de la Sub-20 en el Infierno.

De acuerdo a la información brindada por El Francotirador de Récord, el exmediocampista de 47 años asegura ser el apuntado para ser el próximo Director Técnico del Deportivo Toluca "en cuanto cepillen a Nacho Ambriz". Según la fuente "no para de pedirle a los jugadores que aguanten el temporal", ya que él se encargará de actuar como bombero cuando reciba el llamado de Francisco Suinaga.

Israel López hizo lo mismo en Pumas, pero no le salió

Hace no mucho tiempo, en mayo del 2021 para ser exactos, Israel López se despidió de manera sorpresiva de Pumas UNAM. Allí se desempeñaba como Asistente Técnico de Andrés Lillini, con quien tenía muchas diferencias en cuanto a ideología futbolística. Al ser "cortado" por el argentino, no tuvo mejor opción que tomar las Fuerzas Básicas del Toluca. Según El Francotirador, Israel quería tomar el lugar de Lillini como ahora está queriendo hacer con Ambriz.