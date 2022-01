Después de recibir un periodo mayor de descanso, llegó el momento del Atlas de debutar en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Será el próximo sábado 15 de enero cuando reciban al Atlético de San Luis por la jornada 2 en la cancha del Estadio Jalisco, que vivirá un clima de fiesta. Y es que los Rojinegros comenzarán la defensa de su corona.

Las celebraciones por la segunda estrella ya han quedado atrás y ahora los Zorros deberán evitar caer en la 'relajación' del campeón. Quien no ve que esto pueda suceder es el entrenador Diego Cocca, quien dejó claro que no cree que exista 'la campeonitis', por lo que sus dirigidos deberán utilizar el logro para redoblar la apuesta, y no lo contrario.

"Un poco lo que decía, yo no creo en la campeonitis, creo que hay una evolución, los jugadores que vinieron a la pretemporada no son los mismos que antes de la Final, es natural y es maravilloso. Somos campeones, pasamos a la historia, estamos en otro lugar", afirmó el timonel argentino en conferencia de prensa.

"Debemos utilizarlo como trampolín para crecer, no para tirarnos a la hamaca y creer que con eso nos alcanza, al contrario, debemos tener la tranquilidad que pudimos hacer a los hinchas del Atlas felices y podemos seguirles dando alegrías y queremos seguir viviendo esto, ganar títulos es maravilloso tenemos un plantel que ya demostró que tiene la capacidad y esta la oportunidad de seguirlo demostrando", dijo Cocca.

La Academia recuperará el juego de la primera fecha ante León el miércoles 19 de enero en el Estadio Nou Camp de Guanajuato: "El futbol es día a día, hoy iniciamos como campeón, pero el título ya pasó, el sábado empieza un torneo nuevo y debemos demostrar día a día, el futbol es así, tengo que demostrar que tengo capacidad para seguir poniendo este equipo en los primeros planos, cumpliendo los objetivos que nos pongamos, si cumplo eso, seguramente en junio nos sentaremos a pensar en lo que viene”.

Cocca elogió la llegada de Aguilera

Además, el DT se refirió al reciente fichaje del argentino Emanuel Aguilera, procedente del Club América. "Lo de Emanuel Aguilera creo que para seguir creciendo mucho la clave es combinar esta jerarquía con juventud. Tenemos mucha juventud y mucha ilusión de seguir proyectando muchos jugadores jóvenes que tiene el club porque hay mucho talento y el talento acompañado de jerarquía, seguramente se hará notar, Aguilera tiene jerarquía, conoce el puesto", analizó.