El astro brasileño aseguró que los futbolistas aztecas no se esfuerzan por salir de México por comodidad, mientras que los cariocas lo hacen por necesidad.

A pesar de conseguir el campeonato en Corea-Japón 2002, Ronaldinho, una de las estrellas más grandes de la historia del futbol, reveló que la situación para el futbolista brasileño siempre ha sido muy apremiante, y de ahí podría venir la necesidad y el hambre de ganarlo todo, a diferencia de los mexicanos, quienes viven con una buena calidad de vida, y eso sería factor para quitarles la ambición de emigrar a otras ligas con menos comodidades a pesar de ser competitivas.

“Los jugadores mexicanos tienen una buena condición de vida en México, no necesitan salir. Nosotros los brasileños salimos por necesidad, si tuviéramos la posibilidad de tener una vida buena en Brasil, te juro que ningún brasileño saldría de Brasil”, reveló el ex futbolista de los Gallos Blancos de Querétaro, donde militó en 2014-15, en entrevista para el programa Ahora o Nunca de ESPN.

Y es que Brasil se ha convertido en uno de los sitios que más exporta futbolistas alrededor del mundo, sobretodo para el balompié europeo, donde han contado con todo tipo de estrellas que van desde el legendario Marcelo en el Real Madrid, hasta Kaká, Ronaldo, y Neymar con el PSG, entre muchos otros, lo que hace una notable diferencia con México, pues los nombres de aztecas en el Viejo Continente son contados.

Su cariño a Querétaro sigue intacto

“En Querétaro me gustó todo. Tengo muchos amigos ahí, la afición es como en Brasil, loca por el futbol, me sentí mucho en casa. Pasé momentos lindos y desgraciadamente Querétaro no pasa buenos momentos, pero en mi tiempo todo fue excelente, hubo buenos tiempos”, dio a conocer el brasileño, quien tuvo la oportunidad de portar los colores queretanos, en donde hizo historia con su presencia en el futbol mexicano.

Acerca de su posición ante los lamentables disturbios que se suscitaron en La Corregidora, Dinho fue muy claro al respecto: “He visto todo lo que pasó en Querétaro. Es difícil de creer. Yo que viví ahí, jamás imaginé que podría pasar algo así. Les envío un fuerte abrazo ahí en Querétaro, a todos los amigos que he hecho. Espero que dentro de poco puedan volver a tener una vida normal, un futbol normal”, comentó en su paso por el Salón de la Fama.