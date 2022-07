Desde su época como futbolista, Jorge Campos logró hacerse con el cariño del aficionado mexicano gracias a su carisma y estilo de jugar, hecho que se ha refrendado en su faceta como comentarista, haciendo una tercia envidiable con Luis García y Christian Martinoli.

La carta principal de TV Azteca lleva casi 15 años transmitiendo de forma conjunta, sabiendo que su estilo de narrar los partidos sigue en el gusto del público y que pese al difícil momento que pasa la cadena, seguirán en ella.

Esto ya había sido asegurado por Christian Martinoli y Luis García, pero el Inmortal no había revelado sus planes. En charla con el Escorpión Dorado, se mostró muy agradecido y descartó un movimiento a corto plazo.

"He estado con Azteca desde que inicié, me han tratado muy bien desde siempre, en toda mi carrera y desde que jugaba. Siempre ha habido una relación. Apenas me hicieron mi contrato, porque todo era de palabra; tenía ofertas por todos lados y decía 'no puedo', a lo que me respondían que sin contrato sí podía, pero era la palabra. Digo pocas las que digo y esa es una que tengo. Me hicieron famoso", aseguró fiel a su estilo.

Igualmente, Campos rechazó un posible arribo a la televisión de paga si se le presenta una propuesta: "No puedo. José Ramón me trató muy bien y fue de los que me invitaron a TV Azteca, fue de los primeros. Hablé con Marín, que me trató muy bien y fue parte de la negociación. ¡Gracias, André!".

Pese a estos rechazos, se mostró interesado por la dirección técnica y aseguró que eso sí le gustaría realizarlo, aunque en el futbol mexicano no hay oportunidades por privilegiar el corto plazo y no los proyectos.