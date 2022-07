Luis Suárez admitió oferta de Toluca pero explicó por qué no llegará a la Liga MX

Fue un jueves movido para Luis Suárez. Horas después de la eliminación de River Plate en la Copa Libertadores de América, el Pistolero estuvo hablando en diferentes medios de comunicación y reveló los últimos detalles sobre su futuro profesional. El Millonario estuvo verdaderamente cerca de tenerlo en su plantilla, pero la caída contra Vélez Sarsfield en el torneo organizado por CONMEBOL lo arruinó todo...

"Para mí es un orgullo y un privilegio tener esa posibilidad, y el interés que demostraron por mí. Por cuestiones reglamentarias decidimos esperar hasta que terminen los Octavos de Final. La chance se cae por un tema deportivo y por la competencia", explicó el uruguayo, en diálogo con ESPN, descartándolo.

En plática con el programa Ultimo Al Arco de Sport 890, el charrúa reveló que existió un llamado de Toluca para ficharlo en este mercado de pases. ¿Aún es viable? No. Ya de plano admitió que no se dará pero sí se tomó el tiempo de explica el por qué no vestirá la playera de los Diablos Rojos en la previa de Qatar 2022.

"Me llegó oferta del Toluca pero el tema de la altura me hizo no tomarla por mi edad", confesó Luis Suárez en una entrevista, este jueves, con la radio de Uruguay. Francisco Suinaga sí intentó el bombazo con el delantero que, hace pocos meses, estaba defendiendo los colores del Atlético Madrid de Diego Simeone.

Toluca aguarda por Edinson Cavani

Tal como se comentó días atrás, la directiva de los Choriceros está especulando con el cierre del mercado de pases de Europa para intentar sorprender a toda la Liga MX con el fichaje del Matador. Todo esto depende de que no le surjan propuestas atractivas en el Viejo Continente, donde está la prioridad ahora.