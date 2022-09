Mercado: Chivas no quiso pagar por él y se quedó a brillar en la MLS, pero no le cierra las puertas al Guadalajara

Durante el último mercado de fichajes de verano, las Chivas de Guadalajara tuvieron un muy complicado desafío: conseguir a un centrodelantero. Pocos pero contundentes fueron los nombres que se barajaron y por los que se negoció, para que finalmente se concretara la llegada de Santiago Ormeño.

Uno de esos futbolistas es el de Brandon Vázquez, una de las figuras más destacadas de la MLS con el FC Cincinnati, precisamente rival del Guadalajara en el amistoso internacional correspondiente a la Leagues Cup. En la actual liga estadounidense suma la estupenda cifra de 16 goles en 30 partidos.

En declaraciones previas al duelo contra el Rebaño, el delantro mexicoamericano reveló que estuvo a un paso de llegar al club tapatío, pero la directiva no quiso abonar el dinero de venta que pedía el club (cinco millones de dólares). De todas maneras, abrió las puertas a un futuro en Guadalajara.

“Se acercaron mis representantes y el club diciéndome que Chivas estaba interesado y yo había dicho que mi representante se encargara de todo, si era lo mejor para mi carrera pues me interesaba, pero estábamos en ese momento con muchos partidos en Cincinnati y me quería enfocar en eso y no distraerme en cosas que pueden pasar o no", declaró para TUDN.

“Era una situación que no sabía que iba a pasar pero sucedió que Cincinnati estaba pidiendo un dinero que Chivas no quería poner, entonces aquí sigo con Cincinnati, contento con este grupo que ha crecido muy cercano con todos aquí y estoy feliz donde estoy ahorita”, añadió.

Brandon Vázquez le abre las puertas a Chivas

Consultado sobre un posible futuro con el Club Deportivo Guadalajara, Vázquez dejó claro que estaría dispuesto a hacerlo: “Tal vez, si es lo mejor para mi carrera y es algo que me conviene entonces sí, claro, por qué no…”.