Miguel Herrera acepta fracaso de Tigres por no entrar directo a la Liguilla, pero le lanzó un dardo a la Liga MX

Tigres dio una muestra de su poderío en el Alfonso Lastras Ramírez, donde se impuso ante el Atlético San Luis por 3-0. Los Felinos mostraron su enorme poderío ofensivo, pero esta victoria no les alcanzó para obtener el boleto directo a la Liguilla del Torneo Apertura 2022.

El equipo regio culminó en la quinta posición de la tabla general con 30 unidades y de esta manera aseguran disputar el Repechaje en condición de local. Sin embargo, Miguel Herrera se mostró decepcionado por no culminar entre los cuatro primeros clasificados.

“Sí, la verdad que siempre lo he dicho y no le tengo miedo a la palabra fracaso. Fracasamos al no entrar en los primeros cuatro, pero fracasamos con 30 puntos”, reconoció el Piojo luego de la victoria contra los Potosinos en el marco de la Jornada 17 del torneo local.

Sin embargo, Herrera destaca el rendimiento mostrado por sus dirigidos y volvió a cuestionar el sistema de competición de la Liga MX. El timonel de los Felinos considera que el Repechaje no favorece a mejorar el nivel competitivo del futbol mexicano.

“No es poca cosa en esta etapa que hace al futbol más mediocre y es la primera vez que un equipo con 30 puntos no va a entrar directo, pero estamos en Repechaje y vamos a ir con todo para meternos a la Liguilla”, concluyó Herrera.