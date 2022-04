Se ha convertido en una práctica habitual para Miguel “Piojo” Herrera que, tras una derrota, aproveche la conferencia de prensa posterior al encuentro para hacer anotaciones en contra del arbitraje del duelo en cuestión. Ante esto, una vez más el timonel de Tigres UANL arremetió contra los silbantes tras el descalabro que sufrieron a manos de los Rayos de Necaxa.

Pero esta vez lo hizo de una forma inaudita. Herrera utilizó una laptop para evidenciar lo que para él fue un error del arbitraje que perjudicó a su equipo en lo que fue la primera anotación por parte del equipo de Aguascalientes, el cual estuvo a cargo de Rodrigo Aguirre, el cual el propio Miguel reconoció que los felinos no hicieron un buen encuentro, pero sin dejar a un lado los errores arbitrales que les habrían costado caro.

"Sin demeritar el gran trabajo de Necaxa. No pasó por las rotaciones... sufres una jugada como el primer gol y cambia todo el panorama. Esto es lo que se debe juzgar", comentó señalando la jugada en la laptop por un supuesto fuera de lugar. El “Piojo” colocó la laptop en frente de las cámaras para que se percataran de la supuesta evidencia que tenía en contra del arbitraje, del cual sostuvo que: "Cambia el partido y todo el panorama... no puedo demeritar el trabajo de Necaxa".

Ante esto, el estratega del conjunto regiomontano también añadió que: "Así como le van a hablar a mi directiva, a ver si viene el castigo para los que cometieron el error de este tamaño... a estos chavos (árbitros) los manejan; yo no veo a los jueces de jerarquía que les digan qué cobrar. Tuvo dos minutos de dudas", añadiendo que estaba consciente de que esto podría acarrear una nueva multa y un regaño de su directiva.

"Es cierto, hoy dos o tres jugadores no dieron un buen partido. No hay que demeritar a un sólo jugador, perdimos en conjunto", finalizó el polémico entrenador quien con este resultado perdieron la cima de la tabla general, ya que esta caída en la casa de los hidrocálidos no ayudó ante el triunfo del Pachuca sobre el Puebla, con lo que los Tuzos recuperaron el primer puesto en el Clausura 2022.