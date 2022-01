No más que una mala noche: Miguel Herrera quiere llevar tranquilidad a la afición de Tigres

La primera presentación como local en el Torneo Clausura 2022 no salió como era esperado para Tigres UANL, que fue derrotado por Puebla por 2 a 0 en una jornada que podría catalogarse como desafortunada. Carlos Salcedo marcó el primero en contra tras un accidental rebote y el penal cometido por Luis Quiñones puso el segundo en bandeja para la visita.

A esto hay que agregarle la negación del balón a ingresar en la portería de La Franja, sea por la brillante actuación de Antony Silva o por simple capricho del destino, ya que el penal de André-Pierre Gignac se estrelló en el poste a diez del final. A pesar de todo esto, Miguel Herrera advirtió que no es necesario encender las alarmas.

En la conferencia de prensa postpartido, el entrenador del conjunto felino se mostró desconforme con el resultado y con lo poco fino que estuvo el equipo en general. “La verdad es que no tuvimos un buen día, es la realidad, no conciliamos pases, no tuvimos una buena noche para olvidar”, comenzó.

Pero no hubo mucho más que eso en cuanto a lo negativo y dejó en claro que lo importante ahora es borrar este amargo recuerdo para concentrarse en la próxima jornada. “Es la fecha 2, tampoco hay que volvernos locos, hay que analizar los puntos que teníamos que tener en la bolsa y hay que rescatarlos afuera”, resaltó con la mente puesta en Pumas, al que Tigres enfrentará el domingo siguiente.