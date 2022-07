"No me seducía": Tras salir de Santos Laguna, Brian Lozano explicó por qué rechazó a la MLS y eligió a Peñarol

Con el Torneo Apertura 2022 ya comenzado, Santos Laguna acaba de perder a una de sus principales figuras. El entrenador Eduardo Fentanes espera por la adaptación de Juan Brunetta y Javier Correa, pero lamenta la sorpresiva salida del uruguayo Brian Lozano.

El atacante uruguayo sufrió en su momento una fractura de tibia y peroné que lo alejó de las canchas durate un tiempo prolongado. Tras regresar, Brian Lozano no encontró su mejor versión y días atrás hizo público que estaba "perdiendo la pasión por el futbol".

El Huevo explicó que quiere estar cerca de su familia y reconoció: "No me voy como me hubiera gustado irme. El club hizo todo lo bueno para que yo estuviera tranquilo, para que pudiera pensar en mi persona. Yo resigné también muchísimo dinero. Esto va más allá".

Se estima que Lozano resignó un 70% de su salario con tal de regresar a su país, donde vestirá la camiseta de Peñarol: "El club sabía muy bien que tenía una oferta de la MLS. Yo le dije 'no me seduce ni la MLS ni nada'. Lo unico que a mí me da tranquilidad es volver a estar cerca de mi familia para sentirme yo mismo", sentenció Lozano.

No descarta volver

El Huevo jugará cedido un año en Peñarol, con opción de compra. Por ende, no se descarta un regreso a la Liga MX: "Por ahora no pienso en el largo plazo, primero pienso en recuperarme yo, poder volver a disfrutar del futbol que es lo que amo, lo que me gusta hacer y que hoy en día no lo estoy haciendo. Estoy buscando recuperar esa confianza en mí mismo, el futbol dirá cuáles son las vueltas de la vida, pero no le cierro las puertas a nada y menos al Santos Laguna que es el club que yo amo", explicó Brian Lozano.