Llegamos a la etapa más linda del Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Recientemente se disputaron los Cuartos de Final de la competencia, en donde tuvimos series muy parejas y otras no tanto, pero nunca faltó emoción y buen futbol. Ya con todo definido, la organización ha decidido la programación de cara a las Semifinales: América vs. Toluca y Monterrey vs. Pachuca.

¿Cómo llega cada uno? Las Águilas aplastaron sin piedad al Puebla y le metieron 11 goles; los Diablos Rojos sacaron adelante una llave complicadísima y dejaron en el camino a Santos Laguna con un global de 6-4; Rayados sufrió más de la cuenta pero terminó goleando 3-0 a Cruz Azul y Pachuca eliminó con lo justo a Tigres UANL (2-2) en la serie más ajustada de esta ronda.

Hace instantes, la Liga MX ha publicado los días y horarios para las Semifinales del Torneo Apertura 2022, por lo que a continuación lo repasaremos para que tomes nota y no te pierdas ningún partido.

Juegos de Ida - Semifinales del Apertura 2022

Miércoles 19/09/2022 - 21:06hs - Deportivo Toluca vs. Club América (Estadio Nemesio Diez)

Jueves 20/09/2022 - 21:06hs - Pachuca vs Monterrey (Estadio Hidalgo)

Juegos de Vuelta - Semifinales del Apertura 2022

Sábado 22/09/2022 - 20:06hs - Club América vs. Deportivo Toluca (Estadio Azteca)

Domingo 23/09/2022 - 20:06hs - Monterrey vs. Pachuca (Estadio BBVA Bancomer)