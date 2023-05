Al ser considerado uno de los mejores jugadores que han salido de suelo mexicano, Rafael Márquez es una voz autorizada para hablar sobre cómo ve al futbol en el país. Tras el reciente fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022, mucho se ha hablado sobre el margen de mejora existente en términos de desarrollo.

Además de jugar varios años en el Tri, en un buen nivel, Rafa Márquez también conoció distintas ligas del mundo y fue multicampeón con un gigante como el Futbol Club Barcelona. Por eso, su opinión sobre la actualidad del futbol mexicano y de la Liga MX debería ser tomada en cuenta.

Rafa Márquez fue terminante al considerar que en Europa no se interesan por el futbol de aquí: "La Liga MX no es una liga o un mercado que interese a la gente. En Europa obviamente les interesa más el mercado argentino o brasileño", reflexionó el excapitán de la Selección Mexicana.

Por tal motivo, Rafa Márquez también fue muy crítico para con el sistema de la Liga MX: "Mientras no cambie cómo está organizado el futbol mexicano, va a ser difícil que volteen a verlo. No hay interés en el fútbol mexicano y me ahorro las explicaciones de cómo funciona. Lamentablemente es la realidad de nuestro futbol, porque hay poco interés de la gente de Europa. Creo que por lo mismo hay pocos jugadores mexicanos aquí en Europa", dijo en diálogo con ESPN.

Su buen momento en Barcelona B

El mexicano Rafa Márquez atraviesa un buen momento como entrenador del Barcelona B. A falta de solo cuatro jornadas, los culés tienen prácticamente asegurado el disputar los Playoffs de ascenso. Incluso, todavía hay chances de que terminen en primer lugar y logren el ascenso directo: los blaugranas marchan terceros, a seis unidades del liderato.