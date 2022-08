André-Pierre Gignac comenzó su carrera en Lorient, de donde fue traspasado a Toulouse. Consolidado como uno de los mejores delanteros franceses de aquel momento, estuvo luego cinco años en Olympique de Marsella. Hasta que el destino le puso por delante el desafio de jugar en Tigres UANL.

A esta altura, el atacante es como un mexicano más dentro de la Liga MX, certamen que ya se dio el lujo de ganar. En entrevista con "Desde el Cerro de la Silla", programa conducido por el comediante Franco Escamilla, André-Pierre Gignac contó sobre las ofertas que rechazó para seguir en México.

"Recibí una oferta de China. 18 millones por dos años", expuso André-Pierre Gignac, respecto a uno de los intereses que generó. ¡Pero hay más! "Tres años en Arabia por 10 millones de euros al año, neto, pero dije que no. En este momento iba a renovar con Tigres. Yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo", detalló.

El francés dio más precisiones acerca de por qué rechazó dichas ofertas: "Arabia no es Qatar. Vives en una residencia con europeos o americanos, es muy complicado salir. Entonces escojo un estilo de vida, una pasión, una liga muy competitiva donde me encanta la Liguilla. Me encanta el torneo con Playoffs", reflexionó Gignac.

Gignac en Tigres

El francés lleva tres goles en seis partidos del Apertura 2022, pero su palmares con los Felinos es muy bueno. Desde que arribó, en 2015, Gignac ganó cuatro títulos de Liga MX y una Concacaf Liga de Campeones. Además, se transformó en el máximo goleador en la historia de Tigres.