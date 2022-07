Por qué Querétaro vs. Rayados de Monterrey se juega el jueves

Se viene el comienzo de una nueva cita dentro de la Liga MX, en este caso la cuarta jornada del Apertura 2022 se presenta con varios cotejos a resaltar y dos de ellos por fuera de los tradicionales días viernes, sábado, domingo o, en ciertas circunstancias, el lunes. Uno de ellos es Chivas de Guadalajara vs. León, que lo afrontarán el miércoles 20 de julio.

El otro de los partidos tendrá a Querétaro vs. Rayados de Monterrey en el día jueves 21, una fecha no frecuente a la hora de pensar en una nueva cita de disputa del campeonato, principalmente porque no se trata de una "Jornada doble", la cual acontecerá en la siguiente cita. Es por ello que te contaremos por qué se produjo esta medida.

Hasta el momento y tras los tres juegos afrontados, no hay equipos que tengan un puntaje ideal, a pesar de que algunos cuadros están invictos, tal cual son los casos de Puebla y Pachuca sumando siete unidades producto de dos victorias con un empate. Juárez, León y Pumas UNAM se unen en esta categoría pero con un triunfo y dos igualdades.

Lo cierto es que el duelo que Querétaro efectuará ante Rayados de Monterrey será el jueves 21 de julio. Esto es así porque la Liga MX busca que los aficionados disfruten de los encuentros en días no habituales, como también evitar los empalmes de partidos para que los espectadores puedan presenciar la mayor cantidad de juegos, sea en el estadio al igual que la observación por la televisión.