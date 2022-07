Ante la terrible lesión ligamentaria de José Juan Macías, su centrodelantero titular, el Deportivo Guadalajara ha decidido salir al mercado a fichar a su sustituto. Tiene cuatro nombres en carpeta: Eduardo Aguirre (Santos Laguna), Roberto de la Rosa (Pachuca), Brandon Vázquez (FC Cincinnati) y Herny Martín (América). La directiva, consciente de que necesita experiencia en el puesto, apunta por completo a contratar al último mencionado, a pesar de que se desempeña en el acérrimo rival.

La Bomba es un habitual convocado en la Selección Mexicana y tiene grandes opciones de disputar el Mundial de Qatar 2022; además, es del gusto de Ricardo Peláez, por lo que parece ser el fichaje ideal. Y a pesar de que hay muchas personalidades del futbol mexicano que no aceptan este traspaso entre los dos clubes más grandes del país, el propio jugador admitió tiempo atrás que no tendría problemas en pasar de las Águilas a las Chivas.

Hace más de un año, Henry Martín platicó en una entrevista con el youtuber Zabalive y lanzó una sorprendente declaración. El creador de contenido le planteó la siguiente situación: debe irse del Azulcrema y el único destino posible es el Rebaño Sagrado; pero si no va, tiene que colgar los botines. "Yo creo que somos profesionales, esto (el futbol) es algo que nos encanta, nos apasiona. Retirarse porque un equipo no te quiere... Es absurdo pensar en no jugar en otro equipo por más que yo lo ame (al otro). Pero si amo también jugar al futbol... Así que acepto", contestó el atacante.

Más adelante completó entre risas: "Tienes 35 años y te retiras en América como ídolo, o irte al otro lado (Chivas), pues yo me retiro, ya hice lo que tenía que hacer. Pero si me dices que a mis 27 ó 28 años me voy a retirar, me estás matando". Posiblemente, aquí le tiró una indirecta a Oribe Peralta, quien justamente eligió pasar de Coapa a Verde Valle en el final de su carrera cuando era muy querido por los fanáticos azulcremas.

¿Cuánto le pide América a Chivas por Henry Martín?

De acuerdo a la información brindada por Rubén Rodríguez, de Fox Sports, el América le está pidiendo 4 millones de dólares al Rebaño Sagrado por la ficha de su delantero. Aún así, por el momento las negociaciones están pausadas debido a la lesión sufrida por Roger Martínez: las Águilas le pidieron un tiempo a las Chivas para poder solucionar este problema inesperado.