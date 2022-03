Pasan los días y en México no se habla de otra cosa que los disturbios que tuvieron lugar en La Corregidora el último sábado, mientras se llevaba a cabo el partido entre Querétaro y Atlas por el Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Mientras las autoridades están investigando el caso a fondo, los registros actuales indican que hay 5 personas hospitalizadas en estado grave y 10 detenidos (por tentativa de homicidio).

La indignación por lo ocurrido es incalculable, tanto en el país azteca como en todo el mundo. Increíblemente, además, el Director General de los Gallos Blancos acaba de lanzar una controversial declaración que sin dudas causará muchísima polémica: culpó a gente ajena a la barra albiazul de la batalla campal. Por supuesto que en las redes sociales ha sido muy tundido, ya que dio la sensación que quiso "cubrir" a parte de la porra.

"Nuestra barra se mantuvo en un 80 por ciento en su lugar, lo que me queda claro es que hubo aficionados con otro propósito. No estoy disculpando a nadie, pero sí hubo gente ajena a la barra que tuvo mucho qué ver en esto", apuntó con contundencia en diálogo con W Deportes. Cabe resaltar que, tal como indicaron distintos fanáticos que vivieron la tragedia desde dentro, los atacantes iban armados y contaron con el aval de las seguridades, que en ningún momento intentaron frentar los disturbios.

Más adelante, Adolfo Ríos mencionó: "Sí sabíamos que era un juego de alto riesgo, ya hay investigaciones sobre qué falló en el operativo con la empresa de seguridad privada y con las autoridades estatales también ya estamos acompañando las investigaciones. No vi respuesta de los elementos en el operativo para cuidar a la gente. Todos los miembros de la barra compran su abono como cualquier aficionado, no se le regala boletos a nadie, no hay ningún acuerdo ni relación entre club y la barra, pero sí es responsabilidad nuestra".

Espera por la sanción de la Liga MX

"Hay preocupación en los socios, pero se está dando la cara, no hay nada que esconder, sabemos las consecuencias que puede haber y dejamos en manos de la Federación Mexicana de Futbol la decisión y como dijo Mikel Arriola, si debe haber castigos ejemplares, que sea para que no se repita este error", sentenció uno de los máximos directivos de Querétaro.