En el partido correspondiente a la última jornada de la Fase Regular del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX, Tigres UANL recibirá a FC Juárez en el Estadio Universitario el próximo sábado 6 de noviembre a partir de las 21:00hs. Este duelo será más que especial: definirá el futuro de los equipos en el campeonato, además de que se dará un regreso a Nuevo León.

Por supuesto que hablamos de Ricardo Ferretti, quien volverá a pisar El Volcán tras haber salido de los Felinos en junio de este año. Lo hará como entrenador de Bravos, que buscará obtener una victoria para intentar colarse en puestos de Repechaje, aunque necesitaría de un verdadero milagro para que esto suceda (por resultados ajenos). Sin embargo, en la previa, lo llamativo no es cómo los clubes se están preparando para el partido...

De acuerdo a la información brindada por el diario Cancha en la columna de SanCadillaNorte , Tigres UANL no le haría un recibimiento especial al Tuca, sino que lo acogería con indiferencia. "Para nadie es un secreto que la tercera era de Ferretti en Tigres no terminó bien. Quizá si se hubiera dado su salida en otros términos para el sábado se hubiera preparado por parte del club algún recibimiento especial, pero no será así, no habrá nada, ni para bien ni para mal", apuntó el portal mencionado.

Más adelante detalló: "No hay nada previsto, ni de jugadores ni directiva. Entregarle algo no está en los planes. Seguramente habrá algunos jugadores que se acercarán a Ferretti para saludarlo. Y la afición, aunque he leído a más de uno que dice que habrá abucheos, no creo, seguramente será recibido con aplausos".

Así es: Ricardo Ferretti sería recibido como uno más en su regreso a El Volcán, en lo que sería una decisión más que polémica por parte de la directiva. A pesar de que no se fue bajo los mejores términos, Tuca no deja de ser el DT más importante en la historia del club y merece un recibimiento a la altura. Ganó un total de 10 títulos con los Regios entre 2010 y 2021: 9 nacionales y 1 Concacaf Champions League. Antes de él, Tigres solo contaba con 4 trofeos locales y ninguno a nivel internacional.