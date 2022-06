Ese mismo Atlas que hasta el Apertura 2021 se había pasado 70 años sin poder ser campeón de Liga MX, racha negra que rompió venciendo a León en una infartante serie final que se definió en los penales, se quedó también con el título en el Clausura 2022 venciendo a Pachuca y celebrando un Bicampeonato histórico.

En la previa del inicio del Apertura 2022, que tendrá lugar el viernes 1 de julio con el duelo que en Aguascalientes disputarán Necaxa y Toluca, Roberto Gómez Junco se permitió dudar de la pureza de esos dos títulos conquistados por Los Zorros, por entender que el Grupo Orlegi, su propietario, tuvo mucha injerencia en algunas polémicas decisiones que se tomaron en el futbol mexicano el último año futbolístico.

"No creo que el arbitraje mexicano esté peor que hace cinco años, lo que sí creo es que el futbol mexicano se ha ido contaminando cada vez más con diversos intereses. ¿Hace cuánto vulneraron el mecanismo de ascenso y descenso? ¿Hace cuánto empezamos a ver la injerencia muy clara del Grupo Orlegi?", preguntó a los integrantes de Futbol Picante, de ESPN, el reconocido analista deportivo.

Y agregó: "¿Hace cuánto decidieron que una franquicia había que protegerla para que no descendiera y luego es Bicampeón como el Atlas? ¿Hace cuánto no había un parentesco a nivel Federación como lo hay ahora? ¿Hace cuánto que no se promovía y se solapaba como ahora la multipropiedad?".

¿Qué clubes maneja el Grupo Orlegi?

Con Alejandro Ilarragorri a la cabeza, como presidente, el Grupo Orlegi es uno de los colectivos más importantes en el futbol mexicano, siendo propietario de Atlas, flamante Bicampeón de Liga MX, y Santos Laguna. Entre sus intenciones, además, se avanzó que buscan ingresar al futbol de Europa, donde en primera instancia estarían interesados en adquirir el Sporting de Gijón español.