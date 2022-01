El Torneo Grita México Clausura 2022 ingresó en un parate por la triple fecha FIFA que la Selección Mexicana disputará por el Octagonal Final de Eliminatorias Concacaf. Sin embargo, cuando la Liga MX se reanude no contará con la participación de Rayados de Monterrey, que ya tiene la mente puesta en el Mundial de Clubes.

Rogelio Funes Mori, quien primero defenderá la camiseta Tri para luego sumarse a su equipo en el certamen internacional, dejó en claro cómo se ve el 12 de febrero, el día de la final del Mundialito. Además, se refirió a la 'presión' que implica lo conseguido por Tigres UANL en la última edición. Y no se guardó nada...

“Yo me veo en la final levantando la copa, es un sueño que tengo y tenemos esta oportunidad muy linda para poder hacerlo", sentenció en diálogo con Canal 6. Y añadió: "Todos estamos muy motivados por este Mundial de Clubes, sabemos que es importante para la institución y para nosotros. Entonces lo vamos a llevar tranquilo para poder estar bien y llegar bien a la competición”.

¿Es una presión extra que Tigres haya llegado a la final frente al Bayern Múnich? “No para nada, creo que obviamente Tigres lo hizo muy bien, le faltó un poco para ganar la final, pero bueno así es el futbol. Nosotros estamos motivados, sabemos que tenemos un gran potencial para poder lograrlo, hay que jugarlo y estar comprometidos”.

Se ve defendiendo a México en el Mundial de Qatar 2022

Además, el máximo artillero de Rayados se dijo "muy motivado por las cosas importantes de este año", entre las que incluyó su participación en la Copa Mundial de Qatar. “Sí, sin duda, estoy trabajando para eso preparándome bien físicamente, mentalmente, hoy me toca estar en la selección de México y soy un agradecido al país que me da esa oportunidad y espero aportar desde donde me toque mi granito de arena”, concluyó.