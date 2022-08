Ya han pasado más de 16 meses desde la última vez que Giovani dos Santos tuvo actividad profesional en un campo de juego: disputó 15 minutos ante Tigres UANL (11/04/21) en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2021 de Liga MX sin saber que no volvería a tocar un balón en lo que restaba de temporada. No solo eso, sino que luego quedó libre del Club América y desde entonces no puede encontrar un nuevo equipo para continuar con su carrera deportiva.

Los rumores sobre qué sucederá con su futuro no han faltado: se habló de distintas ofertas y hasta un posible retiro. Por el momento, seguimos sin tener novedades y el exelemento de la Selección Mexicana continúa declinando ofrecimientos y propuestas. En esta ocasión, le dijo que no a la oportunidad de volver a jugar en el futbol mexicano.

Tal como te adelantamos en Bolavip a mediados de julio, el Mazatlán puso sus ojos en el mediapunta de 33 años para reforzar su ataque y le realizó una oferta. Se trataba de un contrato por un torneo supeditado a seis mes más, el cual a su vez tenía condiciones por minutos jugados, asistencias y resultados. El canterano del Barcelona pidió unos días para contestar, pero...

De acuerdo a la confirmación de Gabriel Caballero, Director Técnico de los de Sinaloa, Giovani dos Santos no llegará a la institución ya que ni siquiera les alcanzó una respuesta formal. Esto lo admitió en plática con En Cancha, donde explicó que no podían seguir esperando que el zurdo tome una decisión y descartaron la opción.

"Eso surgió de una posibilidad que hubo, donde la directiva me planteó la opción (de Gio). Se le hizo una propuesta, pero después no pasó nada. No hablé con él, no alcancé a hablar, ya que no hubo una intención de venir. La directiva hizo una propuesta y a lo mejor no fue la que le interesó, entonces no pasó nada y no se ha vuelto a hablar del tema", apuntó el técnico.