Después de una gran temporada en el 2021, Javier Hernández inició el nuevo campeonato de la MLS en gran forma y siendo completamente determinante: el mexicano le dio la victoria a LA Galaxy en la primera jornada con un golazo. Y automáticamente regresaron los pedidos para que regrese a la Selección Mexicana de Futbol.

En diálogo con el sitio oficial de la Major League Soccer, el Chicharito fue consultado si con su gran nivel desea todavía con formar parte de la convocatoria para la Copa del Mundo de Qatar 2022, siendo que no ha sido convocado en los últimos años. El delantero no lo descartó, pero se refirió a un deseo de superación personal.

“Yo pienso en absolutamente todo. En cosas muy grandes, en cosas muy importantes que son para mí, para mi vida. Ya sea en selección, no sea en selección, sea haciendo goles, sea no haciendo goles, sea como padre; sea como todo. Yo siempre me despierto y trato de ser una mejor versión de mí mismo. Trato de disfrutar la vida al día a día, recibir lo que venga para yo tratar de ser una mejor persona porque yo sé que al final de cuentas todo se está generando para yo poder aprender y para seguir conociéndome día a día”, disparó.

¿Chicharito buscó al Tata Martino? ¿Hablaría con el DT?

“Siempre esas preguntas las voy a responder como siempre. Yo soy un jugador de fútbol y voy a tratarlo de hacer de la mejor manera para que se tome en cuenta, como siempre me enseñó mi abuelo y siempre me enseñó mi padre – cómo ser un seleccionado nacional. Yo seguiré trabajando, yo seguiré haciendo mis esfuerzos, mi trabajo aquí en el Galaxy que es lo más importante, lo que tengo en mente que es ser campeón. Aquí que no lo tengo. No pienso nada más día a día al despertarme, tratar de ganar puntos y yo sé que todo lo que puedas hacer dentro de tu club, si sobresales, si lo haces de la mejor manera, ya mundialmente es una herramienta para poder estar considerado para esta en selección o no. Ya después son decisiones que uno no es el entrenador. Pero yo estoy en mi mente 100% que quiero hacerlo de la mejor manera, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir dándole mucho a esta profesión tan hermosa que tanto me ha dado”, dijo.

¿Hace cuánto no es convocado al Tri el Chicharito?

Por 'cuestiones internas' vinculadas a un periodo extracancha, Javier Hernández no es convocado a la Selección Mexicana de Futbol por parte del Tata Martino desde septiembre del 2019. Paradójicamente, desde el 2021 el Chicharito ha recobrado un gran nivel ejerciendo 'presión' desde sus goles y actuaciones.