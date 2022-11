Mientras todas las miradas apuntan hacia Qatar 2022, donde la Selección Mexicana debutará el próximo 22 de noviembre, los equipos de la Liga MX se rearman con vistas al Clausura 2023. Allí, un equipo que viene de malas campañas, tomó la drástica medida de realizar un recorte en su plantilla.

Los Bravos de Juárez, dirigidos por Hernán Cristante, continúan con sus trabajos de pretemporada en el Complejo Bravo, donde se ven ejercicios físicos y tácticos. De cara al Clausura 2023, el equipo presentará siete bajas, algo que no preocupa demasiado a Cristante.

"No hay fantasmas, ni traumas. Empieza algo nuevo con una base más sólida, y hablo del sentir del equipo. Ahora el plantel es más corto, se ha depurado y puedes mejorar la parte cualitativa. Antes éramos muchos y mejorar esa parte es difícil con tanta gente", reflexionó el entrenador argentino.

Cristante también contó que los futbolistas regresaron bien de las vacaciones, además de realizar un balance sobre el último certtamen: "Lo único que me puedo quejar es el resultado, pero el rendimiento y la entrega fue espectacular", explicó el entrenador, que confía en poder mejorar en el próximo torneo.

¿Cómo verá el Argentina vs México?

El entrenador de los Bravos también develó cómo vivirá el cruce entre Argentina y México en Qatar 2022: "Normalmente veo esos partidos sólo. Me tomo mi cervecita, mi mate y veo el partido, lo disfruto. He gritado goles de México y de Argentina cuando se enfrentan. No voy a ser hipócrita tampoco, pero son sentimientos encontrados", reflexionó.