En sus últimos partidos de preparación para la Copa del Mundo Qatar 2022 y antes de enfrentarse, la selección mexicana perdió 2-1 ante la de Suecia en el estadio Montilivi de Girona mientras que la selección de Polonia venció 1-0 a la de Chile en la Arena Pepsi de Varsovia.

Después de estos últimos ensayos, la selección mexicana y la de Polonia quedaron en espera de enfrentarse en su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022 el martes 22 de noviembre en la cancha del estadio 974 de Ras Abu Aboud, Doha.

Respecto a su último partido de preparación, Czesaw Michniewicz, director técnico de la selección de Polonia, dejó ver una carencia de su equipo al comentar que "no elegimos Chile por casualidad, es un equipo al que le gusta quedarse con el balón, cosa que nosotros no podemos. No les enseñaré esto a los jugadores en unos días, por lo que queremos hacer lo que podamos, y no al revés. Me gustaría jugar diferente y más bonito, pero si dijera ahora que me voy a Qatar a jugar así, no me dejarían subir al avión. No somos un equipo débil, pero tenemos nuestras fortalezas y nos enfocamos en ellas. Queremos jugar como nos sentimos cómodos".

Czesaw Michniewicz, director técnico de la selección de Polonia, encontró en la selección chileno un rasgo de la seleción mexicana y resaltó el trabajo de Gerardo el Tata Martino: "Chile estuvo cómodo con el balón en los pies, que es similar a México. La diferencia es que los mexicanos tienen mucho más jugadores como Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Muchos se quejan de su entrenador, y yo veo el trabajo metódico y la idea de juego. Un mejor equipo que Chile, mejores jugadores y más disciplina".

México tiene más posesión que Polonia

Al mirar el calendario de la Copa del Mundo Qatar 2022, Czesaw Michniewicz, director técnico de la selección de Polonia, comentó que "los partidos contra México y Argentina se verán similares, pero serán tres y cinco veces más rápidos respectivamente. ¿Cuánta posesión tendremos entonces?. Fracciones, estoy bromeando, por supuesto, pero nos estamos preparando para lo que va a pasar y cómo vamos a jugar".