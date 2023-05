En las últimas semanas, Televisa estuvo en boca de todos debido a que comenzó a llevar adelante el programa Tercer Grado Deportivo. El mismo contaba con David Faitelson quien en el día de hoy confirmó que abandonaba el proyecto, por lo que dio los motivos de su salida y habló de su experiencia de trabajar con una de las grandes cadenas de televisión del mundo.

Sin duda, el periodista de ESPN genera amores y odios, ya que siempre va al lugar que ninguna otra persona quiere ir. A su vez, ha tenido fuertes encontronazos con diferentes deportistas como Cuauhtémoc Blanco, Saúl Álvarez, Juan Manuel Máquez, entre otros que no aceptan su forma de analizarlos.

Por otra parte, las últimas cuatro semanas David Faitelson fue uno de los panelistas de Tercer Grado Deportivo, el cual le trajo muchos cuestionamientos en redes sociales debido a que es un producto de Televisa. Sin embargo, este martes dos de mayo, el periodista confirmó que se va del programa y dio los motivos.

“Yo acepté porque me pareció un proyecto interesante donde había una plataforma de periodistas formados en diferentes escuelas, con diferentes pensamientos, para mí eso fue importante. Televisa no me paga ni un centavo, absolutamente nada, y además el programa del primero de mayo fue el último que hice porque ESPN sólo me prestó por cuatro programas, ya si hay una nueva negociación ya es problema de ellos, yo hasta ahí llegué”, comentó el periodista.

Y agregó: “Me gustaría continuar porque me gusta mucho, hay una excelente amiga de muchos años como Denise Maerker que lo hace muy bien, es una gran periodista, una gran investigadora, sin saber de deportes, plantea las cosas de manera muy interesante, además de estar con compañeros con los que he ido aprendiendo”.

David Faitelson habló si le censuraron algún tema

David Faitelson ha sido uno de los principales periodistas que más ha criticado a Emilio Azcárraga, dueño del Club América y Televisa. A pesar de esto, el actual reportero de ESPN afirmó que pudo trabajar sin ningún tipo de censura en Tercer Grado Deportivo. “Desde el principio, cuando hablé con Bernardo Gómez (producto) le dije ‘hay un tema aquí, cuando ustedes me digan de esto se habla y de esto no, ahí muere, o el momento en que dicten algo, ahí muere, sin embargo, me dijo ‘puedes hablar de lo que quieras'”, afirmó.

Y añadió: “Entonces le dije que si podía llegar a decir que Televisa es la mafia del futbol y que Emilio Azcárraga no deja crecer al futbol mexicano y me comentó ‘si así piensas, dilo’. Con esa libertad yo di el paso de trabajar en el programa que planteaban ellos”.