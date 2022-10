El director técnico argentino no obtuvo buenos resultados en el Torneo Apertura 2022 y todavía no ha definido su continuidad al frente de Pumas.

Atlas tuvo una decepcionante presentación en el Torneo Apertura 2022, donde no pudo sostener el nivel que le llevó a conquistar el Bicampeonato de la Liga MX. Los Rojinegros dieron por culminado el ciclo de Diego Cocca y ahora se encuentran en la búsqueda de un entrenador de garantías.

Con el paso de los días, la lista de candidatos sigue creciendo y ya suenan con fuerza algunos nombres para llegar al banquillo del Atlas. Uno de ellos es el de Andrés Lillini, director técnico de Pumas que todavía no tiene garantizada su continuidad tras quedar eliminado del Apertura 2022.

José Riestra, presidente del club rojinegro, reveló hace unos días que Lillini es uno de los técnicos que está en carpeta del Atlas. Sin embargo, el propio entrenador sudamericano descartó esa posibilidad y aseguró que actualmente su mente está puesta en definir su futuro en Pumas.

“No creo que sea, son rumores siempre que pasa. Agradezco enormemente, pero no creo que sea en estos momentos estar pensando en eso, solamente vinimos a armar la pretemporada con el cuerpo técnico. Con Pepe hace mucho que no hablo", dijo Lillini tras salir de la Cantera de Pumas.

Apoyo de la plantilla

Lillini, además, agradeció el respaldo que ha recibido por parte de los jugadores y la afición de Pumas durante su etapa como director técnico de los Universitarios. El argentino destacó el afecto que siempre le han mostrado y por eso espera continuar al frente del equipo para el Clausura 2023.

“Dios quiera (siga), yo los quiero mucho a ellos (jugadores), soy lo que soy por ellos. Lo que me demuestran a mí, personalmente, es mucho afecto, por supuesto que después en redes sociales dicen otro termómetro, pero no tengo redes sociales, pero lo que es personal, estoy muy agradecido con la afición”, finalizó.