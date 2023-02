Tuca Ferretti es un entrenador histórico para el futbol mexicano, viviendo cualquier cantidad de episodios a lo largo de su carrera y dejando un legado ganador que buscará emular ahora con Cruz Azul.

Se sabe que el brasileño tiene un fuerte carácter y una disciplina muy estricta, por lo cual no cualquiera en sus grupos se atreve a confrontarlo. Sin embargo, hubo un futbolista que hasta le daba de sapes.

Tuca tuvo un paso positivo con el Guadalajara, dirigiéndolos de 1996 a 2000 y conquistando el título del Verano 97. Igualmente, puede presumir haber encabezado un vestuario lleno de futbolistas talentosos.

Uno de ellos fue Campeoncito Hernández, que si bien no es tan recordado, era un buen defensa central. En charla con David Medrano, contó el increíble motivo por el que fue corrido de Chivas por Ferretti: "El Tuca descubre al Tibu en la central y ya no me dejó jugar. Yo había jugado, entró el ego y decía que yo debía estar jugando, no lo merecía en ese momento pero como jugador te vale madres. Yo era arrogante, aunque Claudio y el Tibu volaban en la central".

"Había gran comunión en el grupo y los goles los iban a festejar con el Tuca en la banca. En esos festejos, yo encabronado en la banca porque no jugaba, saltaba y le daba coscorrones al Tuca. Pasaron una, dos jornadas, hasta que Tuca, muy inteligente, decidió programar una actividad en la que íbamos a ver un video diferente. Resulta que ese video era de nosotros los de la banca viendo cómo festejábamos los goles y justo se ve mi mano dándole el madrazo", aseguró que el exfutbolista que también vistió los colores de Veracruz, Tecos y Querétaro.