Aún se escuchan los ecos del clásico nacional entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América que se jugó por la jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX y en el que Henry Martín festejó un gol de manera polémica simulando que orinaba como un perro, como lo hiciera años atrás Cuauhtémoc Blanco.

Mientras Cuauhtémoc Blanco apoyó a Henry Martín, quien suele imitar sus festejos, especialmente en los clásicos contra las Chivas del Guadalajara, para que siga haciéndolos, desde el bando rojiblanco o simpatizantes del Rebaño han manifestado su molestia.

Joel el Tiburón Sánchez, exjugador de las Chivas del Guadalajara, habló sobre Henry Martín y su actitud: “El menos culpable fue quien hizo el festejo, no voy a nombrarlo, pero si das pie a que te orinen, pues de qué te quejas, a mí si alguien me orina en mi casa, sale sin un brazo, sin un ojo, algo le arrancó, hablo de mi casa, ya no juego, pero antes mi casa era el estadio Jalisco y que alguien que te falte al respeto es algo delicado, no lo permitiría para acabar pronto".

En entrevista para el programa Quiero TV de Youtube, Joel el Tiburón Sánchez reconoció que el clásico nacional del torneo Clausura 2023 se pintó con los Águilas del América y recordó que en su época de jugador "hubo muchos enfrentamientos pos partido en el vestidor, en al autobús, en el aeropuerto, en bares, en restaurantes, en pasillos de otros lados, si te faltan al respeto a la mejor no te tienes que exponer a un castigo de siete u ocho partidos, pero en alguna ocasión me tocó ir a sacar a un rival del vestidor".

¿Chivas en crisis, América a la alza?

Para Joel el Tiburón Sánchez, en el futbol profesional se acentúan un par de buenos o malos resultados: "Sí, porque Chivas estaba hace dos juegos como el súper equipo y ahora anda tambaleando, América hace dos juegos estaba en crisis, creo que ahora los equipos son inestables".