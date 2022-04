Después de convertirse en la sexta víctima en el repunte de las Águilas del América del director técnico argentino Fernando Ortiz, Miguel Herrera en el estadio Universitario por la jornada 16 del torneo Clausura 2022, Miguel Herrera, entrenador de los Tigres, quedó molesto por la actitud de Florian Thauvin al salir de cambio.

Florian Thauvin comenzó el partido como titular y salió de cambio al minuto 62 por el delantero uruguayo Nicolás López cuando los Tigres ya perdían 1-0. El volante extremo francés se fue molesto a la banca y le reclamó a su entrenador. Al final del partido, en la conferencia de prensa, Miguel Herrera le reiteró una advertencia que le hizo en el vestidor.

"Todos los jugadores salen molestos de un partido, pero uno tiene que modificar porque no estás en el juego y tratando de modificar para volver meterte al juego, pero hay veces que las cosas no se dan" explicó Miguel Herrera y comentó que ya habló con Florian Thauvin. "Ya se lo dije: ‘última vez que entra un tipo molesto a la banca, porque tampoco hacen cara de felicidad cuando los meto de inicio’".

Miguel Herrera sacó una conclusión tras las dos derrotas consecutivas ante Necaxa y América que le impedirán recuperar el liderato: “Analizando con los muchachos me parece que nos relajamos de más al conseguir la clasificación y se han venido partidos malos, no hemos jugado bien, no hemos generado futbol, que lo veníamos generando y nos ganan otra vez".

Miguel Herrera sobre la expulsión de Guido Pizarro

Los Tigres perdieron toda posibilidad de rescatar el empate al minuto 87 por la expulsión del mediocampista argentino Guido Pizarro por un pisotón en la pierna de Luis Fuentes. Al respecto Miguel Herrera comentó que "Son jugadas que tienes que ver en la televisión. A lo lejos veía que la caída de Fuentes justo cae encima y Guido no quiere pisarlo. Viéndola en la televisión no hay nada que decir hoy del arbitraje".