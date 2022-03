Con uno de los planteles más ricos de todo México, Tigres UANL ha vivido una década dorada. Con Ricardo Ferretti al frente, el conjunto regio ganó diez títulos oficiales desde el 2011 hasta el 2020: cinco trofeos de Liga MX, uno de Copa MX, tres Campeón de Campeones y una Concachampions...

Lo curioso es que las cosas no hayan terminado del todo bien. El experimentado estratega fue despedido por malos resultados y ahora está en FC Juárez reinventándose una vez, al igual que otros elementos importantes que se vieron obligados a buscar otros caminos. Ese es el caso de Carlos Salcedo, quien fichó por Toronto FC de la MLS de Estados Unidos durante este invierno, y ahora reveló el verdadero por qué.

Carlos Salcedo y un mensaje para Tigres UANL

En plática con Marca Claro, el Titán dejó a la vista el trato de las nuevas autoridades de la institución regiomontana encabezada por Mauricio Culebro: "No lo esperaba. No había tenido ningún acercamiento y todo pasó rápido. En Tigres UANL me quedaba un año de contrato y nunca me ofrecieron un acuerdo. La directiva pasada me había prometido una cosa y esta era otra. Yo ya tenía que pensar en un plan B".

En su lugar llegó Igor Lichnovsky. El ex Cruz Azul fue reclutado del Al-Shabab de Arabia Saudita para darle una alternativa más en la defensa a Miguel Herrera. Por el momento, en Nuevo León parecen no extrañar a Carlos Salcedo pero el correr del actual Clausura 2022 de la Liga MX irá decretando si su salida fue buena.

¿Qué ganó Carlos Salcedo en Tigres UANL?