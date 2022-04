Tigres UANL realizó en este mercado de pases un intercambio que generó mucho ruido, por la relevancia de los dos futbolistas involucrados. Carlos Salcedo, defensor con gran trayectoria a nivel internacional, abandonó las filas de los Felinos para sumarse al Toronto FC, y en contrapartida, el que llegó fue Yeferson Soteldo, uno de los venezolanos más talentosos de su generación.

Con apenas 24 años, Yeferson Soteldo aterriza en la Liga MX con antecedentes más que interesantes. El hábil atacante jugó para importantes equipos como Universidad de Chile y Santos de Brasil, antes de recalar en el futbol estadounidense, donde dejó interesantes detalles con la camiseta del Toronto. En el conjunto brasileño, llegó a la final de la Copa Libertadores 2020, siendo una de las principales figuras del equipo.

No obstante, las cosas no parecen haber quedado bien con la dirigencia del Santos. Andrés Rueda, presidente del club, se refirió al venezolano: “Ahora que Yeferson Soteldo ya tiene equipo, me siento más cómodo para hablar. La gente conoce los temas externos, no los internos. La Comisión de Gestión no sólo ve el rendimiento deportivo, sino también lo conductual”. El atacante registró 20 goles y 17 asistencias en 104 partidos disputados con Santos.

Rueda fue contundente en su opinión sobre el jugador de Tigres, al afirmar: “Personalmente, yo no quería a Soteldo en Santos, no importa por qué. Lo que espero del perfil de un jugador ‘Peixe’ va más allá de hacer goles y enganches. Eso también hay que analizarlo”, manifestó. Soteldo portó la emblemática camiseta número 10 del conjunto brasileño, al igual que lo hace en la Selección de Venezuela, donde lleva disputados 26 partidos.

Un debut promisorio

Soteldo tuvo su debut en Tigres el pasado fin de semana, cuando su equipo derrotó por 4-2 a Mazatlán. El venezolano dejó buenos detalles y se ganó los elogios de su entrenador, Miguel Herrera. Asimismo, el jugador dejó en claro su motivación con la nueva etapa en su carrera: “Para mí lo primero es los goles y asistencias. Lo más importante para mí es ganar títulos. Vengo a Tigres con ilusión, con ganas. Es un buen lugar para cosas lindas”.