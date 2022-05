Este domingo, Tigres UANL buscará meterse en las semifinales del Clausura 2022, cuando enfrente a Cruz Azul en el partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final. En el choque de ida, los Felinos obtuvieron una victoria por la mínima diferencia, pero cuentan además con ventaja deportiva en caso de resultado global igualado, ya que terminaron en mejor ubicados en la fase regular.

Para el trascendental encuentro, el que no podrá estar sobre el campo de juego será Miguel Herrera, quien fue expulsado en el duelo de ida y mostró su bronca contra el arbitraje: “Reclamo que no había necesidad de ir al VAR porque la había juzgado bien y después tomó sus decisiones. Cada quien traerá su conciencia, la mía está muy tranquila”, expresó quien posee el récord con más expulsiones como entrenador en el futbol mexicano: 47 tarjetas rojas.

“Cuando me equivoco lo reconozco, he pagado mis errores y los he pagado con creces, no me han perdonado nada. Él lo tomó como reclamo, antes de la roja está la amarilla, porque todos le reclamamos en el partido, tanto jugadores míos como del rival, pero no hubo ningún momento una amarilla, fue directa una roja”, manifestó Miguel Herrera, en claro desacuerdo con la sanción que recibió de cara a la vuelta frente a Cruz Azul.

Herrera considera que las recurrentes expulsiones se deben más a una mala reputación dentro del arbitraje: “Si alguien en este medio ha pagado sus equivocaciones gravemente y sin ningún “bueno, vamos a darle chance”, en ninguna me han perdonado nada, porque donde me he equivocado me han cortado la cabeza", insistió el entrenador de Tigres UANL que no podrá estar con sus dirigidos este domingo.

Espera un rival diferente

La Máquina Cementera debe ganar por dos goles de diferencia, algo que Herrera considera importante desde lo estratégico: "Cruz Azul cambiará, se ve obligado a hacer dos goles. Tendrá que ir que buscar el partido, nosotros también vamos a buscar el partido, no estamos conformes con el resultado, estamos contentos, pero no conformes, es medio tiempo, falta un tiempo que dura 90 minutos que tenemos que hacerlo valer en nuestra casa”, reafirmó el entrenador de Tigres UANL.