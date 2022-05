Toluca obtuvo una derrota y una victoria en el arranque del Clausura 2022. En el regreso de Ignacio Ambríz a la conducción técnica, los Diablos Rojos sufrieron una apabullante derrota por 5-0 en su visita a Pumas, lo cual ameritó el llamado de atención del entrenador de 56 años para con sus jugadores. En la segunda jornada, el equipo se reivindicó con un triunfo por 3-1 ante Santos Laguna.

Al margen del inicio que ha tenido la segunda etapa de Ignacio Ambríz al frente de Toluca, lo cierto es que el entrenador mexicano tiene fama de ser muy exigente. Tal es así, que una de sus premisas, según contó el periodista Juan Carlos Cartagena, es la de “el que no corre no juega”. Asimismo, tras la humillante derrota ante Pumas, no tardó en reunir a sus jugadores para pedirles un cambio de actitud.

Otra muestra de lo exigente que es Ignacio Ambríz, se pudo observar en su decisión de borrar a un colaborador muy cercano que trabajó varios años junto a él. Para esta etapa en Toluca, Ambríz recortó a su ex colaborador, Edgar Solano, con quien estuvo en América, León y Huesca. Esto, según informa el periodista David Medrano, se debió a diferencias personales entre ambos.

En líneas generales, el saldo de Ambríz junto a Edgar Solano fue positivo, ya que juntos obtuvieron un 60,29% de eficacia durante su paso por el América entre 2015 y 2016, cuando obtuvieron la Liga de Campeones de la Concacaf.

Más tarde, ganaron la Liga MX con León, donde el porcentaje de efectividad fue incluso más alto: 60,52 en 114 encuentros dirigidos. Sin embargo, algo parece haberse roto en su paso europeo, donde en Huesca, sólo dirigieron 12 encuentros, con cuatro victorias, tres empates y cinco caídas. Tras aquella experiencia, sus caminos se separaron.

Lo que viene para Toluca

Tras la humillante derrota frente a Pumas, y la buena victoria ante Santos Laguna, Toluca buscará este viernes volver a sumar de a tres puntos, cuando visite a Mazatlán. Luego, ya en febrero, hará lo propio ante Atlético San Luis, y más tarde será local frente a Cruz Azul.